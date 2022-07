16.32 Meteo,in arrivo temporali e aria fresca In arrivo una perturbazione nordatlan- tica che porterĂ aria fresca ma anche pioggia. Nelle prossime ore previsti temporali nel sud di Marche e Toscana. Nel pomeriggio temporali anche intensi su Alpi orientali, Veneto, Friuli, zone interne e montuose del Centro.Possibili rovesci sui rilievi lombardi orientali, Appennino settentrionale, pianura emi- liana e zone interne del Sud. Stasera temporali anche forti nelle regioni a- driatiche del Centro Sud,nelle zone in- terne del Sud.Temperature in calo,tra 28 e 34 gradi,con punte di 35-37 al Sud