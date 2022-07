8.46 Temporali,grandine,vento in molte città Come annunciato i temporali sono arri- vati in molte aree della penisola. Nel Lazio quella appena trascorsa è stata una notte di paura per un nubifragio che si è abbattuto dal Viterbese ai Ca- stelli Romani.La capitale è stata inve- stita da forte vento,piogge e fulmini. Forte vento con un centinaio di inter- venti dei vigili del fuoco nel Fioren- tino. Tromba d'aria e temporali a Ta- ranto, con tettoie e pali caduti.Vio- lenta grandinata a Isernia. A Trieste, interventi di soccorso in mare per im- barcazioni in difficoltà.