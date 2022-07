11.35 Abe,vani 4 ore di tentativi di salvarlo "Non siamo riusciti a salvarlo": così i medici che per 4 ore hanno cercato di tenere in vita l'ex premier giapponese Abe, colpito da due colpi di arma da fuoco durante un comizio a Nara. Abe è arrivato in ospedale "senza se- gnali di vita" e con emorragie dalle 2 ferite. "Abbiamo cercato di bloccarle con trasfusioni, ma la situazione era molto critica". Da tutto il mondo condanna e cordoglio per l'attentato. Il premier Draghi: ferma condanna e vicinanza al Giappone