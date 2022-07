19.44 Due escursionisti morti in montagna Precipita da una ferrata sul Monte Ci- vetta e muore. La Centrale del Suem è stata contattata dal gestore del Rifu- gio Torrani, allertato da un escursio- nista di passaggio che aveva visto pre- cipitare una persona dalla Ferrata Al- leghesi. Individuato e recuperato il corpo dell'escursionista. E in Abruzzo, sulla cresta della Maiel- letta, in un tratto obbligato con un cavo di sicurezza per un salto di roc- cia pericoloso, un giovane è precipita- to ed è morto nel tentativo di recupe- rare il suo cane caduto in un crepaccio