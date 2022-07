22.56 Calcio,Europei donne:Francia-Italia 5-1 Non iniziano nel migliore dei modi per le azzurre gli Europei in Inghilterra. L'Italia di Milena Bartolini nella gara d'esordio a Rotherham è stata travolta 5-1 dalla Francia. Nell'altra sfida del girone D,pari tra Belgio e Islanda:1-1. Francesi avanti già al 9' con la Geyoro Al 12' raddoppia Katoto.Il 3-0 lo sigla Cascarino (39'). Poi si scatena ancora la Geyoro che segna altre 2 reti per la tripletta che vale il 5-0 (41' e 45'). Nella ripresa arriva il gol della ban- diera Italia: colpo di testa vincente della Piemonte (cross Boattin).