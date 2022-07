9.30 Droga,12 arresti della GdF in 3 regioni La Guardia di Finanza di Bari sta ese- guendo in Puglia, Basilicata e Sicilia un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone, 3 in carcere e 9 agli arresti domiciliari, nell'ambito di un'indagine coordinata su una pre- sunta associazione per delinquere fina- lizzata al traffico illecito di droga. Contestualmente agli arresti, i milita- ri stanno eseguendo un decreto di se- questro preventivo di beni per un valo- re di oltre 200mila euro.