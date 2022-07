22.10 Conte: chiediamo cambio passo governo "Il M5s è l'unica forza politica che si sta interrogando sulla grave crisi che sta attraversando il Paese con grande serietà.L'unica forza che sta incalzan- do il governo sulle emergenze, l'unica forza che non ha paura di calibrare la propria azione politica in funzione della concreta realtà che il paese sta vivendo". Così Conte all'assemblea dei parlamentari M5s. "Responsabilità non è tacere ma chiede- re misure tempestive. Domani la partita si giocherà al Senato. Noi non possiamo agire se non con coerenza e linearità".