18.58 Rogo a Bibione,salvi gettandosi in mare Un vasto incendio รจ divampato in una zona boschiva di Bibione (Venezia), non lontano dal faro.Le fiamme si sono pro- pagate nella sterpaglia,alte colonne di fumo sono visibili da Caorle, Lignano Sabbiadoro e perfino da Trieste. Giunte sul posto anche squadre di Vigili del fuoco del Friuli. Otto persone, rimaste imprigionate a riva, tra il bosco in fiamme e il mare, si sono gettate in acqua e sono state salvate dalla Capitaneria di porto. Secondo il vicesindaco Grosseto non ci sarebbero dispersi.