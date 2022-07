16.10 Dopo sconcerto,C.destra: Draghi ci veda Vertice del Centrodestra di governo. Il leader della Lega, Salvini, è andato a colazione dal leader di FI Berlusco- ni.Secondo quanto si apprende, intendo- no chiedere un incontro con il premier. Ma la richiesta sarebbe stata smentita. In precedenza era stato espresso "scon- certo perché il presidente Draghi ha ricevuto il segretario del Pd e non i leader degli altri partiti della mag- gioranza". Lo hanno riferito fonti pre- senti al summit. "Dopo che, peraltro, era stata chiesta una verifica politi- ca", putualizzano le stesse fonti.