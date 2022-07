17.40 Covid, meno casi (86.067) e morti (157) In calo la curva pandemica in Italia. Sono 86.067 i nuovi contagi contro i 120.683 precedenti, con 380.121 tamponi processati (519.284 martedì). Il tasso di positività scende dal 23,2% al 22,6% Ancora 157 morti, anche se 19 in meno di martedì. In 170.370. In calo le terapie intensive, 3 in meno con 42 ingressi del giorno. Continua a crescere invece il numero dei ricoveri ordinari, 62 in più.La regione con più casi la Lombardia,11.218,Veneto 9.234.