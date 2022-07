11.00 Covid, Gimbe:"Meno casi ma più decessi" Dopo 5 settimane di aumento, la curva dei nuovi casi di Covid-19 si inverte: nell'ultima settimana sono stati infat- ti 631.700 (con una media di 90 mila al giorno),a fronte dei 728.700 della set- timana precedente (-13,3%). Salgono in- vece decessi (+18,9%), ricoveri (+13%) e intensive (+10%). Lo rileva la Fonda- zione Gimbe nel suo monitoraggio. In 6 regioni si registra un incremento percentuale di casi(da +0,6% delle Mar- che a +28,6% della V.D'Aosta), mentre in 15 una diminuzione (da -0,6% del Piemonte a -18,8% della Campania).