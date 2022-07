16.58 Covid, 80.653 nuovi casi e 157 decessi Leggero calo dei contagi Covid: sono 80.653 nelle ultime 24 ore, 86.067 il giorno prima, a fronte di 366.000 tam- poni processati (-104mila). Il tasso di positività scende dal 22,6% al 22%. Sempre 157 i decessi, come mercoledì, per un totale di 170.527 vittime dall' inizio della pandemia. Intensive stabili (410) con 40 ingressi del giorno, in calo i ricoveri ordinari (-53). In calo gli attuali positivi, -3.555 rispetto al giorno prima.In Lom- bardia 10.846 nuovi casi,Veneto 8.490.