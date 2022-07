22.33 Usa: grazie a Draghi per leadership "Ringraziamo il premier Draghi per la sua leadership in questo momento diffi- cile per l'Italia e il mondo. Gli Stati Uniti e l'Italia sono alleati stretti con una forte partnership basata sui valori condivisi di democrazia, diritti umani e prosperità economica". Lo afferma un portavoce del Dipartimen- to di Stato. "Continueremo a lavorare a stretto contatto su importanti priorità incluso il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa e rispettiamo e sosteniamo il processo costituzionale italiano", osserva il portavoce.