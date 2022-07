17.58 Incendi: 33mila interventi in un mese Dal 15 giugno al 21 luglio sono stati 32.921 gli interventi dei Vigili del fuoco per incendi boschivi e vegetazio- ne, 4.040 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ingenti i mezzi impegnati. Le regioni più colpite sono Sicilia,Pu- glia, Lazio, Calabria,Campania e Tosca- na.