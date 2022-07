23.00 New York torna meta turismo mondiale Dopo il periodo buio della pandemia, New York è tornata tra le mete più am- bite dai turisti di tutto il mondo: nel 2022 verranno superati gli 8 mln di turisti internazionali, con un in- cremento del 207 per cento rispetto all'anno scorso, quando i visitatori arrivati da fuori Usa erano stati 2,7 milioni. Lo ha annunciato la Nyc & Company, l'ufficio del turismo della Grande Mela. Anche il turismo interno registra un aumento record, con un +60 per cento