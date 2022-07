11.35 Temporali al Nord,ancora afa Centro-Sud Mentre proseguono le operazioni di bo- nifica dei Vigili del fuoco per gli in- cendi che hanno devastato molte zone del Friuli Venezia Giulia, una violenta perturbazione ha colpito la provincia di Pordenone. Case e capannoni scoperchiati, alberi abbattuti a Fontanafredda, Roveredo in Piano e San Quirino hanno reso necessa- rio il lavoro dei Vigili del fuoco. Allerta gialla per il maltempo in 9 re- gioni al Centro-Nord, ancora afa e bol- lino rosso in 13 città del Centro-Sud.