17.12 Calano casi,63.837, ma ancora 207 morti Sono 63.837 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto agli 66.221 precedenti, a fronte di 317.720 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 21% Scendono anche le vittime, 207 rispetto alle 253 di martedì, 171.439 in totale. In calo di 30 unità i ricoveri ordinari e di 10 le terapie intensive,con 47 in- gressi giornalieri. La regione con più casi odierni è la Lombardia con 8.605 contagi, seguita da Veneto (+8.438), Campania (+5.887) e Lazio (+4.924).