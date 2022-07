20.18 Maltempo:vento,pioggia,grandine al Nord Una forte ondata di maltempo ha inve- stito il Nord mentre il Centro-Sud è ancora sotto la cappa dell'afa, con 11 città da "bollino rosso". Grandine e vento si sono abbattuti su molte zone della Lombardia, provocando ingenti danni alle campagne,già provate dalla siccità. Vento e nubifragi anche in Emilia Romagna, con allagamenti e diversi alberi caduti. Brusco calo di temperature in Piemonte, fino a 10 gradi in mezz'ora,con venti a 120 km e chicchi di grandine di 10 cm.