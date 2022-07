19.55 Biden a Xi: Taiwan resta indipendente Durante l'odierno colloquio telefonico, il presidente americano Joe Biden ha sottolineato al suo omologo cinese Xi Jinping, che "la politica degli Stati Uniti su Taiwan non è cambiata e che si oppongono fermamente agli sforzi unila- terali per cambiare lo status quo o minare la pace e la stabilità attraver- so lo Stretto". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota Nel colloquio il presidente cinese era stato durissimo arrivando perfino ad evocare scenari conflittuali su Taiwan: "Chi gioca col fuoco si brucia".