15.30 Ambulante ucciso,Ferlazzo: chiedo scusa I legali di Filippo Ferlazzo potrebbero chiedere una perizia psichiatrica. Il 32enne che ha aggredito e ucciso l'am- bulante nigeriano a Civitanova Marche dovrebbe comparire lunedì davanti al Gip per la convalida del fermo. "Chiedo scusa alla famiglia della vit- tima", ha detto l'arrestato tramite i legali. Tra lui e Alika Ogorchukwu sa- rebbe nata una lite perché "l'ambulante chiedeva insistentemente l'elemosina e ha anche tenuto per un braccio la mia fidanzata",ha raccontato.Ferlazzo lavo- rava da poco in una fonderia della zona