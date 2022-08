22.22 Forte temporale,evacuazioni in Trentino Un centinaio di persone, tra turisti e residenti, sono state evacuate a causa di un violento temporale da alberghi e case in Val di Fassa, nelle Dolomiti, in Trentino. Punto critico a Vigo di Fassa dove si รจ abbattuta una bomba d'acqua causando frane e smottamenti e l'esondazione di alcuni corsi d'acqua, come a Fontanazzo e Campestrin, frazioni di Mazzin e San Jan. Invasa dal fango anche una strada. Le persone evacuate trascorreranno la notte nel Centro della Protezione civile e nelle palestre.