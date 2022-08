10.16 Usa, Trump: "Ci riprenderemo il Paese" "Continueremo a batterci e ci riprende- remo il Paese". Così l'ex presidente Usa,Trump.L'establishment vuole zittir- mi, con le indagini in corso vuole"far- mi del male perché così non posso più rappresentarvi (...). Rischiamo di di- ventare una nuova versione del Venezue- la, dell'Urss o di Cuba. Siamo in molti sensi un Paese del terzo mondo". Poi attacca Biden su economia e migran- ti,parla di rischio"depressione"e chie- de lo stop alla "invasione" al confine messicano.Pelosi?"Porta caos ed è quel- lo che sta accadendo in Cina e Taiwan".