11.29 Vaiolo scimmie,parte campagna vaccinale Al via all'Istituto Spallanzani di Roma le vaccinazioni contro il vaiolo delle scimmie, una decina oggi e circa 500 richieste, al momento. La campagna vaccinale riguarda al mo- mento categorie specifiche considerate più a rischio e prevede due dosi ad al- meno 4 settimane di distanza. Le dosi distribuite fra le Regioni, partendo da quelle con più casi:in Lom- bardia 2.000;in Lazio 1.200; in Emilia- Romagna 600 e 400 in Veneto, prevede la circolare del ministero della Salute.