22.36 Calabria,colpiti da fulmine in spiaggia Forte temporale nel catanzarese: quat- tro persone della stessa famiglia sono state colpite da un fulmine sulla spiaggia libera a Soverato. Il più grave è un uomo che è stato ri- coverato con prognosi riservata nel re- parto di rianimazione in ospedale a Catanzaro. La moglie e il figlio di 6 anni, anche loro ricoverati, sono in condizioni meno preoccupanti e la suo- cera ha riportato lesioni lievi. Di origini calabresi, ma residenti a Ber- gamo, erano a Soverato per le vacanze estive.