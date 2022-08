19.00 Covid, oltre 10mila casi meno di ieri I nuovi casi Covid sono 31.703 nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute. Ieri erano stati 43.084. 145 i morti, in calo rispetto ai 177 di ieri.Tasso di positività al 15,7%,quasi invariato. Tra antigenici e molecolari, 201.509 i tamponi. 321 in terapia in- tensiva, 10 in meno di ieri. Le regioni con più casi: Lombardia,Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Piemonte e Toscana. A livello globale, stabili i nuovi casi settimanali: 6.9 milioni. Meno decessi. Lo evidenzia un rapporto dell'Oms.