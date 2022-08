23.00 Nubifragi, allerta gialla in 5 regioni Temporali sparsi su gran parte del Sud d'Italia. Piogge pesanti con fulmini, grandinate forti e raffiche di vento. Scatta l'allerta gialla in cinque re- gioni: Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e molte zone della Sardegna. Critica la situazione in Campania che ha chiesto lo stato d'emergenza: a Ca- serta una voragine nel centro città per via di un nubifragio. Bloccate alcune zone della penisola sorrentina dove l'asfalto ha ceduto in più punti. Alla- gato Monteforte Irpino invaso da un violentissimo fiume di fango e detriti.