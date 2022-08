11.20 Fino a Ferragosto tanti i temporali Aumento dell'instabilità in Nord-Est e Centro-Sud per l'arrivo di aria più fredda dall'Ucraina, che porterà sol- lievo dal caldo africano e nuovi tempo- rali, almeno fino al 13 agosto. Nelle prossime ore attesi acquazzoni sul Nord-Est e rovesci sul basso Tirre- no. Nei giorni seguenti, le precipita- zioni si concentreranno su gran parte del Sud e, localmente, al Centro tra il Molise, l'Abruzzo e il Lazio. E da Fer- ragosto, una perturbazione atlantica potrebbe portare piogge su Nord-Ovest, parte della Toscana e Nord-Est.