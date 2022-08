11.40 Maltempo, ancora piogge su Centro e Sud Centro e Sud Italia saranno investiti ancora da piogge e temporali, dopo i nubifragi che ieri hanno messo in gi- nocchio le due aree del Paese. Danni si sono registrati in Campania, dove è stato chiesto lo stato d'emergenza,Sar- degna, Calabria, Sicilia e Puglia. In Sicilia l'isola di Stromboli è stata investita da colate di fango, e l'allu- vione nel Reggino, in Calabria, ha cau- sato danni ingenti a Scilla, dove si è registrata la situazione più critica. Bagnanti in fuga nel Golfo di Polica- stro per una tromba d'aria.