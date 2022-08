23.00 In Svezia è caccia al lupo, sono troppi Inverno duro per i lupi in Svezia. Ce ne sono troppi, 460, e il governo ha deciso di dare il permesso ai cacciato- ri di abbaterne fino a portare il nume- ro degli esemplari fra 170 e 270. La decisione,fortemente voluta dai par- titi di centrodestra, è conseguente ai danni causati dai lupi nelle aree aree rurali, soprattutto per il popolo Saami che vive nel nord della Svezia e che ogni anno perde molte renne, sul cui allevamento è basata la loro economia. L'ultima volta che una decisione così drastica era stata presa risale al 1890