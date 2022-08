10.41 Come a Pompei, un tempio nelle Marche Un tempio pompeiano nelle Marche: lo hanno scoperto gli archeologi dell'Uni- versità Orientale di Napoli in una cam- pagna di scavi a Cupra Marittima (AP). Costruito nel I secolo, il tempio roma- no fu inizialmente decorato in III sti- le pompeiano: grandi riquadri figurati- vi policromi su sfondo rosso o giallo. Il soffitto è azzurro, a simulare forse il cielo,come le nicchie per le statue. I templi con pitture nella cella sono rarissimi; in III stile, prima di quel- lo di Cupra, solo il Bona Dea a Ostia.