18.20 Europei nuoto, Ceccon oro nei 100 dorso Thomas Ceccon è medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto di Roma. E' la prima vittoria in assoluto per l'I- talia sulla distanza agli Europei, ma per Ceccon è il bis rispetto ai Mondia- li di Budapest di meno di due mesi fa. Il veneto, in 52"21, resiste al ritorno del greco Christou nel finale e si im- pone per 3 centesimi. Bronzo al france- se Ndoye Brouard.