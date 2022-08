8.00 Maltempo, è allerta Lombardia e Veneto Un'area perturbata di origine atlantica ha raggiunto l'Italia causando un peg- gioramento sulle regioni nord-occiden- tali, con fenomeni temporaleschi capaci di dar luogo a nubifragi e forti raffi- che di vento. E' allerta arancione per la Lombardia e il Veneto, gialla per gran parte delle regioni centro-settentrionali. Precipi- tazioni diffuse dalla mattinata su Li- guria, Emilia-Romagna, Toscana, e in progressiva estensione alle province autonome di Trento, Bolzano e Friuli Venezia Giulia.