13.00 Maltempo, tra emergenza e conta danni Grandinate,trombe d'aria e nubifragi al Centro-Nord e stato d'emergenza in To- scana e Veneto. Due morti a Lucca e a Carrara. A terra pezzi del campanile di San Marco, a Venezia. Danni per il ven- to sopra i 140 km all'ora e richieste di stato di calamità anche in Liguria e Emilia-Romagna. Ancora circa 5.500 le utenze senza elettricità in Toscana, dove è allerta gialla fino alle 20. E inizia la conta dei danni. Allarme meteo ancora per 36 ore.In Lom- bardia sono previsti temporali fino a domani. Grande caldo e incendi al Sud.