21.10 Elezioni,card.Zuppi:ora responsabilità "Ritengo che sarebbe stato buon senso evitarle, non è andata così e adesso le elezioni ci sono. Le si affronti, con senso di responsabilità, per dare sta- bilità al Paese". E' la riflessione che il card. Zuppi, presidente Cei, rilascia al "Sussidia- rio.net" alla vigilia del suo interven- to al Meeting di Rimini, dove celebrerà anche messa. "Abbiamo 6 mln di poveri e con l'inflazione potrebbero aumentare -dice-occorre che la politica non viva di visioni condominiali ma provi ad a- vere una visione alta,rivolta a futuro"