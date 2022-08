21.47 Migranti, 203 sbarcati ad Augusta Circa 203 migranti sono sbarcati nel porto di Augusta, in Sicilia. Fanno parte di un gruppo più ampio di circa 600 persone - la gran parte di naziona- lità siriana, egiziana e irachena - soccorse nel mar Ionio. Erano partiti da Tobruk, in Libia, il 17 agosto scorso a bordo di un pesche- reccio. Nelle ultime 24 ore sono circa mille i migranti giunti nella penisola italiana tra Roccella in Calabria, Augusta e Portopalo nel Siracusano.