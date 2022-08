13.11 Covid, ricoveri Intensiva stabili al 3% E' stabile al 10% la percentuale di po- sti occupati per Covid nei reparti or- dinari (un anno fa era al 7%) e sono 3 le regioni in cui il valore supera la soglia del 15%: Umbria (25%), Calabria e Liguria (18%). Stabile al 3 % l'occupazione nelle te- rapie intensive (un anno fa era al 5%). Questa la rilevazione sul 21 agosto fatta da Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.