18.15 Renzi capolista Senato in tre Regioni "Guiderò la lista al Senato in Lombar- dia,Toscana e Campania".Così via e-news il leader Italia Viva. "Le liste, natu- ralmente, hanno causato molti problemi -ha aggiunto- ringrazio chi ha dato di- sponibilità, chi ha fatto un passo in- dietro con eleganza e stile, quelli più o meno giustamente arrabbiati.Tutti co- munque in pista per grande campagna". L'alleato di Azione, Calenda: "Abbiamo chiuso, messo tanti consiglieri in gam- ba,belle liste. Per noi era facile,non avevamo il problema delle ricandidature Nostro obiettivo avanti con Draghi".