19.30 Meloni corre in Lombardia,Abruzzo,Lazio Nel plurinominale alla Camera in Lom- bardia, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è capolista a Milano. Al plurinominale al Senato è invece capo- lista Ignazio La Russa. Meloni corre anche in Abruzzo, Lazio, Puglia e Sicilia. Tra le novità nelle candidature di FdI, l'ex ministro Tre- monti, in Lombardia, e l'ex pm Nordio, in Veneto. Nei collegi uninominali del centrode- stra,FdI ha più di 90 candidati in tut- ta Italia su 221, oltre il 40%.