0.38 Friuli, escursionista ruzzola per 25 mt Tragico incidente per un escursionista ruzzolato per 25 metri lungo un ripido ghiaione e soltanto grazie a una pianta contro la quale si รจ fermato ha evitato che continuasse a precipitare. E' accaduto a un uomo di 73 anni,della provincia di Como durante una escur- sione lungo l'anello del Monte Cereis che corre sopra Navarons e Redona, in provincia di Pordenone.E' stato salvato dopo 4 ore di intervento dei soccorsi dall'elicottero regionale che ha calato il verricello per una trentina di metri Ha riportato vari traumi anche al capo.