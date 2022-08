12.34 Auto travolge e uccide 17enne in bici Un giovane di 17 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile mentre era in sella alla sua bicicletta. E' successo la notte scorsa a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. La vittima che avrebbe compiuto 18 anni il 28 agosto, si trovava in compagnia quando è stato tamponato dall'auto che procedeva nella stessa direzione. Il giovane è morto sul colpo. L'uomo alla guida risiede in un comune vicino a quello della vittima. Sono undici le vittime degli incidenti della strada nel Trevigiano dall'inizio di agosto.