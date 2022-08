13.49 Europa League, gruppi di Roma e Lazio A Istanbul sono stati sorteggiati i gi- roni con Roma e Lazio nell'urna,entram- be fra le teste di serie e finite ri- spettivamente nei gruppi C e F. I giallorossi se la vedranno con i bul- gari del Ludogorets, gli spagnoli del Betis Siviglia e i finlandesi dell'Hjk Helsinki. Per la Lazio c'รจ il suggesti- vo incrocio col Feyenoord, che l'anno scorso ha perso la finale di Conference League con la Roma. Nel gruppo anche i danesi del Midtjylland e gli austriaci dello Sturm Graz.