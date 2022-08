13.58 Trentino, trovato cadavere in un bosco Rinvenuto il cadavere di un uomo in un'area boschiva sopra Saccone,sul mon- te Baldo, in Trentino. Vicino al corpo, completamente mineralizzato, c'era un borsone contenente anche un passaporto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona e i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni,si trat- terebbe dei resti di un 44enne origina- rio di Riva del Garda e residente a Monza, che era scomparso a fine gennaio del 2020. Sono comunque in corso le ve- rifiche per accertare con certezza l'i- dentità .