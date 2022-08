17.11 Fulmine colpisce 3 ragazzi, uno è grave Un fulmine ha colpito tre ragazzi poco sopra l'osservatorio astronomico di Campo Imperatore, in Abruzzo. Uno dei tre è stato trasportato all'ospedale dell'Aquila in gravi condizioni. I giovani sono stati colti di sorpresa da un temporale. Un fulmine ha sbalzato via due di loro, di 24 anni, e si è ab- battuto in pieno sul terzo (28 anni). E' intervenuto l'elisoccorso del 118. I sanitari hanno rianimato il ragazzo, che ora è in terapia intensiva. Gli al- tri due sono scesi a valle da soli.