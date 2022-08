12.27 Berlusconi: senza FI non è centrodestra "Il centrodestra vincerà perché Forza Italia ne fa parte. Senza di noi non vi sarebbe centrodestra, vi sarebbe una destra democratica,come in altri Paesi, che raccoglierebbe un numero importante di voti, ma insufficiente a governare". Così Berlusconi al Corriere della Sera. "Flat tax al 23% è rivoluzione coperni- cana del Fisco e dei rapporti Stato- cittadini". Meloni leader? "Una persona con mia biografia professionale e poli- tica può provare gelosia?"Caro-energia: io il primo a sollecitare interventi. E "deluso da quanto accaduto in Ucraina".