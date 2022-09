19.05 Energia, Berlusconi: governo agisca ora "Il governo in carica può e deve inter- venire subito con un decreto e farsi carico, almeno in parte, degli aumenti dell'energia", preferibilmente senza un nuovo scostamento di bilancio. "Ma non possiamo assolutamente stare fermi". Così il leader Berlusconi intervenendo telefonicamente alla presentazione dei candidati per Forza Italia del Veneto. "Siamo la garanzia di un futuro governo che guarda all'Europa e all'Occidente", ha detto. Poi: "Mio impegno per prossi- mo governo è sostenere il processo di autonomia".