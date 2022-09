9.27 Cernobbio,Forum Ambrosetti con Zelensky SarĂ l'intervento del presidente ucrai- no Zelensky ad aprire oggi la 48esima edizione del Forum Ambrosetti, con il gotha di economia, finanza e politica che discuterĂ delle sfide globali del futuro in riva al lago di Como. Questa edizione, come avviene da qual- che anno a causa della pandemia da Co- vid, sarĂ in parte fisica e in parte digitale. Dopo l'intervento di apertura di Valerio De Molli e il contributo in videoconferenza del presidente ucrai- no, l'intervento del ministro degli Esteri, Di Maio.