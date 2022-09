8.10 'Ndrangheta, arresti in più regioni In corso un blitz congiunto di Carabi- nieri e Guardia di Finanza di Bergamo: arresti e perquisizioni in varie pro- vince di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Calabria, Basi- licata e Sardegna. L'indagine,coordinata dalla Dda di Bre- scia,riguarda membri di un'associazione per delinquere dedita alla commissione di reati finanziari finalizzati ad age- volare la cosca di 'ndrangheta "Arena" di Isola di Capo Rizzuto (Crotone).Ese- guiti anche sequestri di patrimoni per milioni di euro.