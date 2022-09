10.36 Borrell: sale impatto sanzioni a Mosca In videocollegamento con la Conferenza di Praga per la Politica estera e la sicurezza Ue,l'Alto rappresentante Bor- rell fa il punto sulle sanzioni a Mosca "Abbiamo studiato l'impatto sull'econo- mia russa, che sta certamente aumen- tando, soprattutto nel settore tecnolo- gico come quello dell'aviazione", dice. "Alcune persone dicono che la Russia continua ad avere un grande flusso di denaro vendendo gas e petrolio.Certo,le sanzioni non possono evitare che questo avvenga e i prezzi continuano a salire"