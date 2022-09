19.57 Posticipo Serie A, Lazio-H.Verona 2-0 La Lazio piega il Verona nella ripresa. Padroni di casa con più possesso,ospiti pericolosi in contropiede. Basic (27') centra il palo dalla distanza con la 'collaborazione' di Montipò. Un tiro sporco di Henry nel recupero urta la parte alta della traveresa. La Lazio non trova spazi. Ma al 68' un cross di Milinkovic-Savic viene fatto scorrere dalla difesa, Immobile ci arriva e in- sacca. La punta della Nazionale manca poi una facile opportunità.Montipò bra- vissimo su Cancellieri. Provedel bravo su Ilic, al 96' raddoppia Luis Alberto.