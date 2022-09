7.50 Scuola, si torna oggi in sei regioni Al via quasi in tutta Italia il nuovo anno scolastico, che oggi parte in sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Friuli- Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, e nella provincia di Trento. La novità di quest'anno è che si torna in classe senza mascherine (ad accezione dei fragili), senza distanziamento,sen- za personale aggiuntivo Covid,senza dad Domani toccherà alla Campania,mercoledì a Calabria,Liguria,Marche,Puglia,Sarde- gna, Umbria e Molise, il 15 settembre a Lazio, E.Romagna e Toscana. Ultime Val d'Aosta e Sicilia, 19 settembre.